На Пятом канале акция «День добрых дел» для Сережи Дигана

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11-летний ребенок страдает серьезным заболеванием. На его лечение требуется более двух миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

На Пятом канале День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для 11-летнего Сережи из Северной Осетии. У мальчика — острый лимфобластный лейкоз. Стандартная химиотерпапия ребенку уже не помогает, необходим препарат нового поколения. И тогда у мальчика есть все шансы на полное выздоровление. На спасение Сережи нужно больше двух миллионов рублей.

Для многодетной семьи — слишком огромная сумма. Помочь ребенку можно только всем вместе. Наталья Кириллова навестила мальчика.

Ранее 5-tv.ru подводил итоги акции День добрых дел для Ромы Васильева.

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