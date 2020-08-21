Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ромы Васильева

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У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Роме жизненно необходим курс иммунотерапии, но цена спасения слишком высока.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал Рома Васильев.

У подростка — острый лимфобластный лейкоз и только один препарат смог сотворить чудо — наступила ремиссия. Именно сейчас Роме необходим еще курс иммунотерапии, но стоимость лекарства — более трех миллионов рублей. Для семьи мальчика это очень дорого.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Свет» четыре миллиона 158 тысяч 882 рубля. Спасибо вам!

Тема:
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