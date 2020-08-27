В США задержан беглый подросток, обвиняемый в убийстве двух человек на протестах
Предположительно, 17-летний юноша открыл огонь по участникам движения «Жизни чернокожих имеют значение».
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: REUTERS /STEPHEN MATUREN, 5-tv.ru
В США полиция задержала подростка, который убил погромщиков в Висконсине. Юноше всего 17 лет. Как сообщает пресса со ссылкой на материалы следствия, несколько дней назад он приехал в охваченный протестами город Кеноша, вступил в отряд гражданского ополчения. И затем во время патрулирования города из автоматической винтовки открыл огонь по участникам движения «Жизни чернокожих имеют значение».
Один погиб на месте. А когда толпа бросилась на подростка, застрелил еще одного погромщика, второго ранил. После этого юноша сбежал в Иллинойс, где и был пойман. Теперь его обвиняют в преднамеренном убийстве.
Погромы в Кеноше не прекращаются уже четвертые сутки. До воскресения там продлен комендантский час, но взять ситуацию под контроль до сих пор не удается. Поэтому для восстановления порядка по распоряжению президента Дональда Трампа в город направлены дополнительные подразделения Национальной гвардии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация в американском штате Висконсин стремительно ухудшается.
Читайте также
82%
1.03 89.23
1.17
Нашли ошибку?