В США задержан беглый подросток, обвиняемый в убийстве двух человек на протестах

В США полиция задержала подростка, который убил погромщиков в Висконсине. Юноше всего 17 лет. Как сообщает пресса со ссылкой на материалы следствия, несколько дней назад он приехал в охваченный протестами город Кеноша, вступил в отряд гражданского ополчения. И затем во время патрулирования города из автоматической винтовки открыл огонь по участникам движения «Жизни чернокожих имеют значение».

Один погиб на месте. А когда толпа бросилась на подростка, застрелил еще одного погромщика, второго ранил. После этого юноша сбежал в Иллинойс, где и был пойман. Теперь его обвиняют в преднамеренном убийстве.

Погромы в Кеноше не прекращаются уже четвертые сутки. До воскресения там продлен комендантский час, но взять ситуацию под контроль до сих пор не удается. Поэтому для восстановления порядка по распоряжению президента Дональда Трампа в город направлены дополнительные подразделения Национальной гвардии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация в американском штате Висконсин стремительно ухудшается.