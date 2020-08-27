«Зависти не заткнуть глотку»: Шпица в смелом платье поразмышляла о силе слова

Известная российская актриса Екатерина Шпица, прославившаяся после съемок в кинокартине «Елки» и сериале «Полярный», опубликовала пост, посвященный силе слова и правды. Размышления на такую философскую тему звезда поделилась на своей странице в Instagram в подписи к довольно загадочному кадру.

На снимке Шпица стоит в синем откровенном платье и уверенно смотрит вдаль.

«Зависти порой не заткнуть глотку, а искреннее восхищение часто безмолвно. Как ценен теплый взгляд, как остр отведенный в сторону… И ложь дискредитирует речь. Была бы моя воля, я бы наделила силой слова только правду», — пишет знаменитость.

Instagram @katerinashpitsa

Подписчики актрисы не прошли мимо публикации и поделились с девушкой своими мыслями на этот счет. Некоторые отметили глубину мысли Шпицы.

«Действительно парадоксально. Выглядите как школьница, рассуждаете как убеленная сединами женщина. Так, казалось бы, не бывает. Но… Есть»;

«Правда и ложь две стороны одной медали, они неразлучны и неотделимы друг от друга… есть ложь во благо, а есть правда во вред… а зависть это грех!»

«Кстати, зависть бывает двух сортов — черная и белая. У хороших и порядочных людей, как правило, белая и добрая зависть. Они стараются достичь более высокого уровня. У плохих людей и зависть плохая — их задача напакостить завидуемому. Жаль, что плохих людей больше», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Шпица рассказывала о превратностях своего актерского типажа. Звезда «Елок» и «Полярного» уверена, что в актерской профессии подростковое лицо и субтильная внешность — преграда на пути ко многим ролям.