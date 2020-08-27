«Зависти не заткнуть глотку»: Шпица в смелом платье поразмышляла о силе слова
Подписчики оценили глубину мысли актрисы и поделились своим мнением на сложную тему.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Известная российская актриса Екатерина Шпица, прославившаяся после съемок в кинокартине «Елки» и сериале «Полярный», опубликовала пост, посвященный силе слова и правды. Размышления на такую философскую тему звезда поделилась на своей странице в Instagram в подписи к довольно загадочному кадру.
На снимке Шпица стоит в синем откровенном платье и уверенно смотрит вдаль.
«Зависти порой не заткнуть глотку, а искреннее восхищение часто безмолвно. Как ценен теплый взгляд, как остр отведенный в сторону… И ложь дискредитирует речь. Была бы моя воля, я бы наделила силой слова только правду», — пишет знаменитость.
Подписчики актрисы не прошли мимо публикации и поделились с девушкой своими мыслями на этот счет. Некоторые отметили глубину мысли Шпицы.
«Действительно парадоксально. Выглядите как школьница, рассуждаете как убеленная сединами женщина. Так, казалось бы, не бывает. Но… Есть»;
«Правда и ложь две стороны одной медали, они неразлучны и неотделимы друг от друга… есть ложь во благо, а есть правда во вред… а зависть это грех!»
«Кстати, зависть бывает двух сортов — черная и белая. У хороших и порядочных людей, как правило, белая и добрая зависть. Они стараются достичь более высокого уровня. У плохих людей и зависть плохая — их задача напакостить завидуемому. Жаль, что плохих людей больше», — пишут фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Шпица рассказывала о превратностях своего актерского типажа. Звезда «Елок» и «Полярного» уверена, что в актерской профессии подростковое лицо и субтильная внешность — преграда на пути ко многим ролям.
Читайте также
82%
1.03 89.23
1.17
Нашли ошибку?