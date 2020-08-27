Видео: морской десант захватил остров Гогланд в Финском заливе

В Калининградской области сейчас проходят крупномасштабные учения ВМФ России «Океанский щит 2020». Одним из этапов маневров стало отражение атаки воздушного налета.

В акватории Балтийского моря, экипажи корвета «Стойкий» и малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Отследить и уничтожить субмарину помогали вертолеты Ка-27 морской авиации.

В рамках учений масштабные военные действия развернулись и в Финском заливе. Здесь боевые навыки отрабатывала уже морская пехота. Задача десантников — захватить и удержать неприступный остров Гогланд. К слову, последний раз столь масштабная десантная операция проходила на острове в годы войны. За ходом мирных учений следит Антон Никитин.

По тревоге в военной гавани Балтийска морская пехота занимает боевые машины, которые грузят на десантные корабли, чтобы отправить в район высадки в Ленинградской области. «Калининград» уже вошел в Финский залив. Но это лишь промежуточный пункт. Отрабатывать боевые действия придется сразу в нескольких локациях.

Остров Гогланд — одна из точек проведения учений. Здесь военные отрабатывают сразу две операции — десантную и противодесантную. По легенде разведывательно-диверсионная группа захватывает остров, чтобы контролировать и воздушное пространство, и гражданское судоходство. В роли диверсантов — бойцы 25 мотострелковой Бригады ЗВО.

Как только легендарные многоцелевые вертолеты Ми-8 касаются земли, начинается первая часть учений.

Захватчики наступают под прикрытием дымовой завесы и пулеметной очереди. Отряд рассредотачивается, занимает позиции и по сути становится хозяином острова.

«Десантировались, захватили рубеж, сейчас уничтожаем противника!» — говорит рядовой Артур Азаматов.

Гогланд захвачен, но теперь мотострелкам уже надо готовиться к обороне — с моря подходит грозный противник. Это настоящая элита российского флота — морские пехотинцы. Десантный катер подходит практически вплотную к берегу, опускается аппарель и начинается атака.

С воздуха пехотинцев поддерживают Ми-8. Каждый оснащен современным вооружением, на борту по 14 бойцов. А к пирсу уже подходит катер проекта «Раптор» — новая группа десантируется и приходит на помощь товарищам.

И наконец «Нахимовец» проекта «Грачонок» — участник парадов ВМФ, охранный катер Ленинградской базы в Кронштадте. Мало кто сможет устоять под таким напором.

К слову, последний раз десантная операция на Гогланде была в сентябре 1944-го. Тогда финские войска отбивались от немецких захватчиков. аеНо в августе 2020 года здесь нет ни жертв, ни победителей, ни проигравших.

«К данным мероприятиям привлекаются корабельные силы Балтийского флота, армейская авиация, а так же привлекаются общевойсковые подразделения, и бригада морской пехоты», — говорит замначальника управления боевой подготовки Балтийского флота Александр Кузьмин.

Но на этом учения не заканчиваются — отрабатывать боевые навыки будут порядка шести тысяч военных на полигонах «Правдинский» и «Лужский» и еще на нескольких морских плацдармах. Задействуют 1,5 тысячи единиц техники.