Успение Пресвятой Богородицы. Как безболезненно выти из поста?

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Алина Потёмкина
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В православном календаре 27 августа заканчивается Успенский пост, и верующие накрывают праздничный стол.

Успение Пресвятой Богородицы. Как безболезненно выти из поста?

Фото: www.globallookpress.com © Elena Sikorskaya

В четверг, 27 августа, подходит к концу Успенский пост 2020 года. Этот пост хоть и является строгим, но переносится верующими легче, чем другие — основу его стола составляют фрукты, овощи, молодой картофель и грибы. Завершается он большим церковным праздником — Успением Пресвятой Богородицы. Рассказываем, как грамотно подойти к выходу из поста, чтобы не навредить себе.

Самое главное правило — не увеличивать количество пищи в день резко. Добавьте несколько новых блюд на стол или даже сделайте выбор кушаний широким, но ограничьте себя небольшими порциями.

Лучше всего чередовать во время приема пищи легкие и тяжелые блюда. Не стоит налегать на жирную еду сразу, чтобы отвыкший от нее организм не пережил стресс.

Хорошо стимулировать пищеварение в начале выхода из поста помогут каши и кисломолочные продукты. А вот крепкого чая, кофе и тем более алкоголя лучше избегать.

Не стоит вводить в свой рацион сразу все, что было под запретом во время поста. К постному мясу, копченостям и солениям лучше перейти не раньше, чем через пару недель после Успения. Первое время можно разнообразить стол фруктами, зеленью, рыбой. Тогда организм постепенно привыкнет к разнообразию пищи и сможет адаптироваться.

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