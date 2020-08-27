Комиссия по запахам: кто отравляет жизнь петербуржцев?

Экологи Петербурга тоже решили провести ревизию нескольких районов города, из которых поступают претензии на невыносимый запах. В Северной столице даже создали рабочую группу из самых разных специалистов, чтобы оперативно обнаружить источник.

Так, кто отравляет жизнь петербуржцев? Наш корреспондент Анна Калачева провела собственное расследование.

Нос по ветру здесь стараются не держать. Несколько жилых кварталов на юго-востоке Петербурга граничат с промзоной.

«Вода… Она, прям, розово-фиолетовая с жутким химическим запахом. Ты просыпаешься и тебе плохо не тошнит, но химическая интоксикация. Это мы уже потом поняли».

Гладь реки мутная с нефтяными разводами, словно зеркало, отражает масштабы местного экологического бедствия.

«Простите за гнусавость, но резкий аромат химии здесь заставляет вот так закрывать нос. У предприятия очередной сброс, нам, можно сказать повезло, увидеть, как непрерывный поток жидкости с фиолетовым оттенком впадает в местную речку», — рассказывает с места выброса отходом корреспондент МИЦ «Известия» Анна Калачева.

Так зловония быстро попадают в Неву и медленно, но верно, пропитывают своим химическим ароматом весь мегаполис.

К сложному букету запахов большого города примешивается гарь от сжигания промышленного мусора. И все это происходит едва ли не под окнами многоэтажек.

«А теперь еще добавился запах канализации дышать невозможно».

Отреагировать, как выяснилось — тоже. В Российском законодательстве пока нет даже такого понятия, как запах. Закрепить его на федеральном уровне предложили петербургские депутаты. Но пока новый законопроект не принят, для оценки ситуации есть один критерий: предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе. И если нет превышения — нет дела.

«Поэтому законопроект на федеральном уровне для того, чтобы ФЗ внес много понятий — таких, как запах, региональный норматив запаха. Мы в этом законопроекте вводим такое понятие. И мониторинг интенсивности запаха. Вот это три совершенно новых понятия», — поясняет депутат ЗакСобрания Петербурга Александр Егоров.

В Румынии, к примеру, закон о запахах наделал немало шума. Там официально запретили распространять неприятные ароматы. Привлечь могут даже за запах еды на лестничной площадке. Максимальный штраф в пересчете на рубли — более полумиллиона.

«Этот закон глупость. Если из моей квартиры пахнет едой, меня за это будут штрафовать?»

Но недооценивать силу влияния запахов на организм эксперты — не советуют.

«Если же мы постоянно будем находиться под неприятным запахом, мы можем привыкнуть, но будет оказывать влияние на нашу деятельность и на то, как будет проходить наш день», — говорит парфюмер Ирина Ваганова.

Прежде чем избавиться от запаха важно знать его источник — решили в Петербурге и пошли на эксперимент. Создали рабочую группу из специалистов нескольких ведомств, чья задача в воздухе напасть на след предприимчивых дельцов.

«Некоторые моменты они с течением времени исчезают в естественной среде, будь то вода, воздух. Тут нужна скорость реакции, чтобы установить источник воздействия негативного и привлечь к ответственности того, кто это нарушил», — объясняет председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Денис Беляев

Обеспечивать работу закона о воздухе — дорогое удовольствие. Одно измерение в среднем обходиться в 50 тысяч рублей. И пока непонятно, из какого бюджета возьмут деньги. Ведь там, где предприятий больше, замеры надо будет делать чаще. а значит постоянный мониторинг станет необходим как воздух.