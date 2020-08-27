Путин заявил о влиянии на ситуацию в Белоруссии извне

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Алина Потёмкина
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Российский лидер впервые высказался о том, что происходит в соседней республике.

Путин заявил о влиянии на ситуацию в Белоруссии извне

Фото: www.globallookpress.com © Evgeny

Владимир Путин в большом интервью на канале «Россия 24» впервые дал публичную оценку событиям, происходящим в Белоруссии после президентских выборов. Российский лидер высказал точку зрения, что на события в соседней республике пытаются оказать давление извне в чьих-то отдельных политических интересах.

«Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, соответствующих их политическим интересам», — заметил российский лидер.

В Белоруссии с 9 августа идут акции протеста. Люди, не согласные с итогами президентских выборов, выходят на улицы на мирные митинги. В первые дни протеста граждан жестко разгоняли силами милиции. Позже накал на улицах белорусских городов снизился, но люди продолжают ежедневно выражать свое недовольство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о создании Россией резерва силовиков для поддержки Белоруссии. Глава государства также назвал условия для его применения.

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