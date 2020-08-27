«Это очевидно» — Путин о задержании 33-х россиян в Белоруссии
Президент России подчеркнул, что граждане России ехали на работу в третью страну, а их использовали «в темную».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Владимир Путин впервые прокомментировал нашумевшее задержание 33-х россиян в санатории «Белорусочка» накануне президентских выборов в соседней республике.
«Это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, „в темную“ использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели», — подчеркнул российский президент в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».
Он добавил, что россияне ехали на работу в третью страну, а их «затащили на территорию Белоруссии», чтобы использовать в качестве ударной силы для раскачивания ситуации, что не соответствовало действительности.
«Наши пограничники их не выпускали, кстати. Но по поддельным документам их фактически везли. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими», — пояснил Путин, добавив, что это достоверно известно и принимавшие в этом участие люди этого совершенно не скрывают.
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