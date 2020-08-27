Расследование: как содовая компания уплыла из-под контроля властей Башкортостана

Вокруг горы Куштау, раскручивается новая история, и, похоже, финал будет неприятным для владельцев Башкирской содовой компании (БСК).

Сегодня власти Башкортостана обратились в прокуратуру с заявлением о причинении ущерба республике из-за отчуждения государственных акций БСК. Накануне Владимир Путин поручил детально разобраться в ситуации и начать проверку. Артур Ломидзе продолжит.

Противостояние крупного бизнеса на горе Куштау с активистами, кажется, обернулось для фирмы интересом к ней на самом высоком уровне: Владимир Путин попросил генпрокуратуру проверить ее деятельность. Вслед за главой страны начали действовать и республиканские власти.

«Мы уже обратились в прокуратуру республики с письмом, заявлением, что причинен ущерб республике, что сделка, на наш взгляд, была незаконной. И на данный момент уже прокуратура республики готовит полный пакет. Мы представляем все необходимое в нашем министерстве земельно-имущественных отношений», — говорит глава Башкортостана Радий Хабиров.

За тем, как компания перестала быть государственной, пристально следил башкирский журналист Рамиль Рахимов. И вот как он описывает те события.

2013 год. В Башкортостане существует три крупных химических производства: «сода» каустик. И березниковский содовый завод. Акции двух из них принадлежат компании «Башхим», часть акций «соды» тоже ее. Но контрольный пакет самого прибыльного из этой троицы предприятия у государства в лице республики.

Начинается слияние. Сода переименовывается в «башкирскую содовую компанию». Акции соды должны быть заменены на акции нового юрлица. Курс самый невыгодный: примерно двадцать к одному. По словам журналиста: Стоимость самого прибыльного предприятия при оценке искусственно занизили, а активы других наоборот раздули, вписав в их прибыль деньги которые шли из соды.

В результате «Башхим» стал владеть всеми тремя компаниями, а доля государства с 62-х процентов упала до 38-ми. А теперь самое интересное. «Башхим», а с ним и российские предприятия на 100 процентов принадлежат компании с характерным названием Madison Limited. Это кипрский офшор.

«В такой ситуации доля государства может уменьшиться, в том случае, если представитель государства согласится с такой оценкой, согласится с такой схемой слияния. Здесь уже возможно преобладают какие-то коррупционные составляющие, недобросовестность. Но выводы может делать только суд», — поясняет управляющий по корпоративному и брокерскому бизнесу, кандидат экономических наук Никита Демидов.

Но для начала пакет документов изучит прокуратура. А вот кто его подписал — известно. Это чиновники администрации прошлого главы республики. Правда, в своих интервью они уверяют, что не помнят, как отдали частникам содовый бизнес.

«Это была инициатива президента республики Башкортостан Рустэма Хамитова. Мне поступило указание, и я подписал. Кто предложил схему конвертации акций, и кто делал оценку акций, я не знаю. Скорее всего ее инициатором через Рустэма Закиевича был „Башхим“», — говорит бывший премьер-министр республики (в 2013 году) Азамат Илимбетов.

Остальные подписанты так же ссылаются на экс-главу республики. По словам башкирского журналиста без взяток не обошлось.

«Здесь больше коррупционный ресурс. Давайте посмотри членов совета директоров, которые уходили в БСК — первый премьер-министр, он в совете директоров. Глава администрации тогда еще президента республики так же оказался в совете директоров. Много таких лиц», — рассказывает журналист-расследователь Рамиль Рахимов.

После пресловутого слияния деньги потекли в офшор. Причем новые владельцы бизнеса получили не только экономические выгоды.

«Офшорные схемы делаются для нескольких направлений: основное платить меньше налогов, оставлять больше прибыли, а вторая, чтобы скрывать копеечных бенифицаров компании, чтобы было непонятно, кто прибыль эту получил и в какой точке мира она оказалась», — объясняет управляющий по корпоративному и брокерскому бизнесу, кандидат экономических наук Никита Демидов.

Но независимые расследователи уже выяснили, кто эти люди. Один из них так описал свое жизненное кредо, которое выработал в 16 лет.

«Я говорю: слушай, мам, я больше не работаю. У меня будет свое дело. Тебя посадят. Лучше сидеть, чем горбатиться».

Тут же вспоминает, как сначала с товарищами купил часть акций того самого «каустика» и аппетиты партнеров начали расти.

«Стали уже крупным акционером и стали договариваться с местными властями, с людьми. Начали покупать госпакет. Купили и так далее и так далее».

Как нам удалось выяснить, живет основная четверка акционеров за границей, родные красоты Башкортостана с шиханами им безразличны. Сердцу бизнесменов ближе швейцарские предгорья. Видимо там их и будут искать российские правоохранители.