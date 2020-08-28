Видео мощного взрыва яхты в Италии с туристами
К счастью, все путешественники, находившиеся на борту судна, успели спастись.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Dirk Renckhoff, 5-tv.ru
Драматичные кадры гибели прогулочной яхты в Средиземном море опубликовала береговая охрана Италии. ЧП произошло у берегов Сардинии в среду. Всего за несколько минут огонь поглотил судно, и оно отправилось на дно.
17 человек на борту, в том числе туристы из Казахстана, к счастью, — успели спастись. Как выяснилось, люди воспользовались аварийным моторным ботом. Позже рассказали, что совершали круиз между островами. Из-за чего возник пожар — никто не понял.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль взорвался в Ингушетии.
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