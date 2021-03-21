ТОП-4 имени, обладатели которых смогут дожить до 100 лет

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Софья Зуева
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Оказывается, то, как родители назвали человека, может серьезно повлиять на его судьбу.

ТОП-4 имени, обладатели которых смогут дожить до 100 лет

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Эзотерики назвали имена людей, которым судьба чаще других дарит возможность пожить до глубокой старости, сообщает today.ua.

Моисей

Это древнее имя означает «сын», «дитя». Его обладателям суждено прожить дольше всех. Для Моисеев свойственна мудрость, чуткость, и интуиция, которая помогает избегать опасностей.

Илья

Имя буквально означает «мой бог — Господь». Рассудительность и способность объективно толковать происходящее помогает принимать правильные решения. Кроме того, Илья никогда не принимает проблемы слишком близко к сердцу. А, как известно, сохраненные нервные клетки прибавляют дополнительных лет жизни.

Анна

В дословном переводе с древнееврейского имя Анна означает «сила» и «храбрость». Про Анн говорят, что они родились в рубашке. И чаще всего это действительно так.

Мария

Имя Мария связывают с загадочностью и таинственной вечностью, символом бесконечности. Предусмотрительные и энигматические женщины с этим именем практически всегда живут дольше других.

Однако при выборе имени для ребенка, стоит учитывать влияние даты и времени рождения — они могут наложить на судьбу человека как усиливающий, так и ослабляющий эффект, который дарит имя.

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