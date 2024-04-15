Эмоции в авангарде: психолог рассказала о различиях в ревности у мужчин и женщин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Психолог Ведмицкая: мужчины воспринимают любую мнимую измену как угрозу

Эмоции в авангарде: психолог рассказала о различиях в ревности у мужчин и женщин

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Jürgens / CHROMORANGE

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Физиологические причины далеко не на последнем месте в списке.

Ревность у мужчин и женщин нередко становится причиной острого конфликта, сгладить который можно, если знать отличительные особенности своего партнера. Клинический психолог Дарья Ведмицкая рассказала изданию Газета.ру о ключевых различиях в характере ревности у мужчин и женщин.

Специалист приводит для примера восприятие ревности у мужчины. Для них характерна резкая реакция на то, что любимая женщина не верна — это сразу угроза отношениям, даже если им в итоге ничего не угрожало.

С другой стороны, женщины относятся к этому спокойнее и более взвешенно, методично высчитывая степень угрозы отношениям.

Иная оценка характера ревности наблюдается и в оценке потенциальной третьей стороны. Мужчины чаще всего обращают внимание на успешность своего соперника — уровень дохода и социальный статус.

Для женщин же важнее внешность партнерши, с которой изменяет ее любимый человек, эмоциональные узы для них важнее.

«А женщины же склонны обращать внимание на то, как выглядит та, с которой изменяют, — насколько она моложе и привлекательнее, а также то, имела ли место только сексуальная измена, или эмоциональная в том числе», — утверждает клинический психолог.

Дарья Ведмицкая настаивает, что физиологические причины стоят далеко не на заднем плане в вопросе ревности. Гормональные изменения у женщин (начало менопаузы или послеродовая депрессия) не редко подстегивают ревность.

У мужчин же подобное может случиться из-за травмирующего психологического опыта, который произошел у него в прошлом. Психолог Дарья Ведмицкая также утверждает, что исключать травму головы точно не стоит, в особенности повреждение сосудов головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасности ревности для обоих партнеров, опровергая миф, что она может освежить отношения.

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