Небольшим самолетам могут разрешить перевозить людей и грузы
Министерство транспорта уже подготовило соответствующие поправки в авиационные правила.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
В России хотят поднять статус "малой авиации". Владельцам небольших воздушных судов могут доверить перевозку пассажиров и грузов.
Минтранс уже подготовил соответствующие поправки в авиационные правила. Сейчас частникам разрешено выполнять только определенные виды работ: это обработка полей, воздушные съемки, поисково-спасательные операции. А вот для коммерческих рейсов требуется специальная сертификация.
Поэтому, прежде чем проект поступит на рассмотрение в Госдуму, разработчикам еще предстоит учесть множество юридических моментов. И в первую очередь вопросы безопасности полетов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зарождалась авиация в России.
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