Небольшим самолетам могут разрешить перевозить людей и грузы

В России хотят поднять статус "малой авиации". Владельцам небольших воздушных судов могут доверить перевозку пассажиров и грузов.

Минтранс уже подготовил соответствующие поправки в авиационные правила. Сейчас частникам разрешено выполнять только определенные виды работ: это обработка полей, воздушные съемки, поисково-спасательные операции. А вот для коммерческих рейсов требуется специальная сертификация.

Поэтому, прежде чем проект поступит на рассмотрение в Госдуму, разработчикам еще предстоит учесть множество юридических моментов. И в первую очередь вопросы безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зарождалась авиация в России.