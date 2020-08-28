Небольшим самолетам могут разрешить перевозить людей и грузы

Эфирная новость 14

Министерство транспорта уже подготовило соответствующие поправки в авиационные правила.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

В России хотят поднять статус "малой авиации". Владельцам небольших воздушных судов могут доверить перевозку пассажиров и грузов.

Минтранс уже подготовил соответствующие поправки в авиационные правила. Сейчас частникам разрешено выполнять только определенные виды работ: это обработка полей, воздушные съемки, поисково-спасательные операции. А вот для коммерческих рейсов требуется специальная сертификация.

Поэтому, прежде чем проект поступит на рассмотрение в Госдуму, разработчикам еще предстоит учесть множество юридических моментов. И в первую очередь вопросы безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зарождалась авиация в России. 

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