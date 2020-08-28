Видео: Легковушка с подростками на скорости влетела в «Газель» у ж/д переезда

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Светлана Шевченко
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Авария произошла глубокой ночью в Ярославле.

Фото, видео: Yarnews.net

Легковой автомобиль, в котором находилось четверо подростков, врезался глубокой ночью в припаркованную возле железнодорожного переезда «Газель». Все произошло в речном порту Ярославля около половины четвертого ночи.

Как сообщает Yarnews, за рулем находился 15-летний парень, его приятель такого же возраста сидел рядом. На заднем сидении находились две несовершеннолетние девушки.

Предварительно, юный водитель не справился с управлением в дождливую погоду и не вписаался в поворот. В результате ДТП одного из пассажиров увезли в реанимацию. Свидетели говорят, что управлявший легковушкой молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

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