Шушкевич призвал лишить русский язык в Белоруссии статуса государственного

Белоруссии следует лишить русский язык статуса второго государственного и оставить в нем только белорусский. Такую точку зрения в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» высказал бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Он подчеркнул, что никаких противоречий с русскими у граждан республики нет и не было, но родную речь «выдавили» из каждодневной культуры страны.

«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем то, что выдавили из нас наш язык, и выдавливают нашу культуру… <…> Но угрозы над русским языком нет. Но государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — сказал Шушкевич.

Однако при этом он отметил, что переход к единственному государственному языку в стране не может пройти быстро и легко. По его мнению, это длительный и сложный процесс, который пошел бы на пользу Белоруссии.

Русский язык получил статус второго государственного в республике по итогам внесения поправок в Конституцию страны в 1995 году. Станислав Шушкевич занимал пост главы Верховного совета Белоруссии в 1991–1994 годах.

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