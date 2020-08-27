Видео: В Минске задержали журналистов и увезли на микроавтобусе без номеров

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Алиса Маркова
Эксклюзив 35

Российское посольство в столице Белоруссии проверяет информацию о задержании представителей СМИ РФ.

Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

В белорусской столице перед началом очередной акции протеста задержали не менее десяти журналистов, в том числе российских. Согласно данным корреспондента «Известий», представителей СМИ увезли с площади в центре Минска на микроавтобусе, на котором не было регистрационных знаков.

Отмечается, что в числе задержанных оказались два журналиста портала TUT.BY, фотограф агентства ТАСС Сергей Бобылев, фотограф издание «Наша Нива» Александр Васюкович, а также представители Reuters, AP и других средств массовой информации. Пока подтверждены имена 13 человек. Вероятно, их отправили в Октябрьский РУВД.

По сообщению ТАСС, российское посольство в столице Белоруссии проверяет информацию о задержании представителей СМИ РФ.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов, второй стала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В первые дни протесты сопровождались беспорядками и жесткими потасовками с правоохранителями. В частности силовики применяли против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По информации МВД, были задержаны порядка семи тысяч человек, сотни пострадали, в том числе представители правоохранительных органов, кроме того погибли четыре человека.

В воскресенье, 23 августа, в оппозиционных акциях протеста в Минске приняли участие около ста тысяч человек, митинги также проходили в других городах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лукашенко назвал условие для переговоров с оппозицией. Белорусский лидер предложил всем жаждущим перемен «плясать» от Конституции.

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