«Абэномика». Что подарил Японии уходящий премьер-министр?

День ухода премьер-министра Японии Синдзо Абэ с поста после восьми лет правления войдет в историю Страны восходящего солнца. Для своих сограждан он стал не только самым долгоправящим политиком во главе правительства, но и символом целого подвида экономики. Она получила название по фамилии знаменитого японца — «Абэномика». О том, что это такое, и как скажется на благосостоянии страны уход ее создателя, 5-tv.ru рассказал экономист Дмитрий Прокофьев.

Целью всего курса «Абэномики» стало снижение уровня дефляции в стране. Дело в том, что интенсивное развитие Японии привело к постоянному снижению цен, что, конечно, приятно для рядовых потребителей, но не очень полезно для экономики государства, рассказал эксперт.

«Абэ — он символ денежного смягчения японской экономики. Он видел задачу в том, чтобы запустить ее, чтобы немного разогнать цены. За счет этого люди бы начали что-то покупать, инвестировать деньги, развивать новые бизнесы. Идея Абэ, его кабинета министров, заключалась в том, чтобы обеспечить денежное предложение, дать как можно больше денег по минимальным ставкам, с тем, чтобы это хоть как-то приподняло инфляцию. А она в Японии все равно очень маленькая. И в принципе, небольшого роста, на уровне 2%, Абэ добился. Япония — слишком развитая страна, чтобы быстро расти», — рассказал экономист.

Выбранную японским премьером стратегию эксперты уже оценивают как имеющую все шансы на успех. Однако увидеть всю картину последствий его трудов пока сложно, и в этом специфика японской экономики.

«В целом эта политика считается экономистами достаточно успешной. Ничего Абэ в японской экономике не испортил за эти годы, но результаты можно будет увидеть только в следующем десятилетии. Я думаю, итоги будут положительными. Потому что Азиатско-Тихоокеанский регион развивается очень быстро. Япония — все равно самая технологичная, самая развитая, сильная экономика этого региона. Не считая Китай. Но не стоит забывать, что там — 1,5 миллиарда человек, а в Японии в десять раз меньше. Япония будет очень долго играть огромную роль вместе с США в Тихом океане», — заметил Прокофьев.

Уход Абэ на покой не собьет Токио с выбранного курса, и не ухудшит положение экономики страны в мире, заключил экономист.

«Япония как была третьей экономикой мира, так и остается. У нее вполне себе небольшой, но для такой колоссальной экономики нормальный рост. Она справляется с последствиями мирового карантинного кризиса, а результаты „Абэномики“, мы увидим уже в следующем десятилетии», — подытожил Прокофьев.

Помимо создания особого типа экономики Синдзо Абэ запомнится и другими достижениями. На международной арене они, увы, неоднозначны. С одной стороны, японский премьер смог избежать торговой войны с США, чего не удалось, например, Китаю. С другой — главная миссия его политической карьеры так и осталась незавершенной: он не смог добиться подписания мирного договора с Россией.