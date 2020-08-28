Видео: замминистра обороны попал в ДТП

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на 1-й Дубровской улице. Очевидцы сообщили, что машина с проблесковыми маячками ехала без сопровождающего звука на красный свет светофора.

«Они на красный двигались в сторону Волгоградского проспекта. Джип Nissan Qashqai ехал на зеленый. Они ударили ему в бок, в переднее крыло, его выносит на тротуар, он бьется об столб, там стояла женщина с коляской. Машина ударила касательно по ребенку. У ребенка изо рта кровь прошла «Нянька успела его отдернуть. Все равно травму получил», — рассказал очевидец.

Отмечается, что заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров находился на пассажирском месте в автомобиле. Обстоятельства произошедшего выясняются.