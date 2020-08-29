Гендиректор «Мособлэнерго» и его первый зам задержаны по делу о взятке

Генеральный директор «Мособлэнерго» Алексей Брижань и его первый заместитетель Алексей Астапов задержаны по делу о взятке, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

«Брижань и Астапов были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», — цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что следователи заявили ходатайства в Хамовнический суд Москвы о заключении обоих фигурантов уголовного дела под стражу.

Правоохранительные органы пока официально не прокомментировали данную информацию. Подробности выясняются.

Алексей Брижань возглавляет «Мособлэнерго» с марта 2013 года. Алексей Астапов занимает свою должность с апреля 2015 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министра из команды Фургала заподозрили в получении взятки.