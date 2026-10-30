Дочь миллионера составила руководство по расправе над пожилыми и убила соседку

DМ: девушка составила руководство по расправе над пожилыми и убила соседку

Дочь миллионера составила подробное руководство по расправе над пожилыми людьми и убила 84-летнюю соседку. Об этом сообщила Daily Mail.

Осужденная на пожизненный срок Кеми Адейоола получила шанс выйти из тюрьмы спустя более чем 20 лет после жестокого преступления. Комиссия по условно-досрочному освобождению Великобритании начала пересмотр ее дела, что может закончиться ее выходом на свободу в ближайшие месяцы.

В июне 2006 года суд приговорил 17-летнюю дочь торговца недвижимостью Болы Адейоолы к пожизненному заключению с минимальным сроком 20 лет.

По версии следствия, девушка нанесла 14 ножевых ранений своей 84-летней соседке Энн Мендель в ее доме на севере Лондона. Это убийство обвинение сочло тренировкой перед серией нападений на состоятельных стариков.

Женщина была на фронте в годы Второй мировой войны и много лет занималась благотворительностью. Ее нашел в луже крови, укрытой пальто, вернувшийся из магазина 81-летний муж Леонард.

Следователи вышли на Адейоолу благодаря следам ДНК на руке жертвы. Еще до трагедии, отбывая срок за кражу в магазине, преступница написала 18-страничное пособие. В нем — цели похудеть, арендовать квартиру и купить автомобиль марки Mercedes соседствовали со схемой грабежей пожилых людей ради трех миллионов фунтов (около 322 миллионов рублей. — Прим.ред.).

В список необходимого она включила оружие, бронежилет, маскировку и костюм, увеличивающий фигуру. Защита утверждала, что записи были черновиком детектива, а психиатр не увидел угрозы.

Судья охарактеризовал преступницу как хладнокровную убийцу. Отец девушки публично отрекся от нее сразу после процесса.

Самого мужчину в 2014 году приговорили к двум годам тюрьмы за мошенничество со средствами клиентов агентства недвижимости более чем на 60 тысяч фунтов (около 6,5 миллиона рублей. — Прим.ред.).

Попытка Кеми сократить минимальный срок в 2016 году провалилась, так как в заключении она воровала у сокамерниц, угрожала им и употребляла запрещенные вещества.

В октябре 2023 года комиссия рекомендовала перевести заключенную в учреждение открытого типа, а теперь эксперты оценивают ее поведение для возможного окончательного освобождения.

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