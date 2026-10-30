Моча пахнет фруктами — пора к врачу: назван неожиданный признак опасной болезни

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 58 0

Почему привычные чеснок и спаржа способны менять естественный аромат выделений и в каких случаях дело вовсе не в питании?

Изменился запах мочи: какие причины и заболевания

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: сладкий запах мочи является признаком диабета

Появление стойкого сладковатого или фруктового запаха мочи способно сигнализировать об избытке глюкозы в организме и невыявленном сахарном диабете. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на врача общей практики Раджа Арору.

Если фруктовый аромат исходит не только от мочи, но и изо рта, а также сопровождается рвотой, болью в животе, сонливостью и одышкой, требуется срочная медицинская помощь. Данное состояние указывает на диабетический кетоацидоз из-за дефицита инсулина.

На нехватку жидкости в организме указывает резкий аммиачный запах и потемнение выделений. При этом доктор уточнил, что утренний кофе все равно вносит вклад в общую гидратацию, вопреки распространенным заблуждениям о его мочегонных свойствах.

Неприятный или рыбный запах порой сопровождает инфекции мочевыводящих путей или бактериальный вагиноз у женщин. Однако без сопутствующего жжения, частых позывов или болей внизу живота один лишь запах редко подтверждает болезнь.

Опасность представляют симптомы с лихорадкой, ознобом и болями в пояснице, свидетельствующие о проникновении инфекции в почки и риске сепсиса.

Запах серы чаще всего провоцируют спаржа, чеснок или лук, а химические нотки вызывают препараты и витамины группы B.

Крайне редко затхлый аромат или запах кленового сиропа связан с врожденными нарушениями обмена веществ, такими как фенилкетонурия или лейциноз, которые обычно выявляют еще в младенчестве.

При любых непроходящих изменениях и появлении видимой крови эксперт призывает незамедлительно обращаться к врачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.68
-0.19 89.82
-0.35
Последний привет из прошлого: любовный гороскоп для знаков зодиака на ноя...

Последние новости

11:47
Акула показала зубы: Ларису Долину разнесли за скандалы
11:40
«Покричите в холодильник»: чиновник из Архангельской области ответил на критику
11:37
Самого большого мальчика России больше нет? Что случилось с Кириллом Ятновым
11:26
Диетологи схватятся за голову: что едят женщины, которые живут до 90 лет
11:19
Сами крадете свое счастье: 11 привычек, которые незаметно отравляют жизнь
11:08
Сметают с прилавков: россияне бросились скупать популярный овощ

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Сэкономила на укладке? МАRGО показала шокирующий образ на фото
«Должны стремиться»: Путин назвал главную цель многополярного мира
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео