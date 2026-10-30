«Мое терпение кончилось»: Дана Борисова решила жестко наказать родную дочь

Ведущая Дана Борисова написала заявление в полицию на дочь

Отношения между телеведущей Даной Борисовой и ее 19-летней дочерью, похоже, окончательно зашли в тупик. Знаменитость написала заявление на Полину, обвинив ту в краже денег. Что говорит Борисова? Как реагирует Полина? И что стало причиной очередного громкого скандала в звездной семье? Читайте в материале 5-tv.ru.

«Мое терпение кончилось: в чем Дана Борисова обвиняет Полину

Отношения между 50-летней Борисовой и ее 19-летней дочерью Полиной никогда нельзя было назвать гладкими. Однако в этот дела обстоят несколько хуже, чем раньше. Телеведущая написала заявление в полицию, обвинив Полину в краже 120 тысяч рублей. Теперь Аксеновой (фамилия Полины. — Прим. Ред.). грозит уголовная ответственность.

В беседе с корреспондентом Starhit.ru Борисова рассказала подробнее о произошедшим. По словам Даны, она обнаружила пропажу денег после очередной ссоры с Полиной. Та в разгар ссоры заявила, что будет жить отдельно и ушла из дома. На следующее утро Борисова обнаружила пропажу крупной суммы.

«Обычно я храню деньги на счетах. Но на этот раз крупная сумма лежала у меня дома наличными. Я получала какой-то гонорар, снимала и туда складывала. В то утро я как раз получила предоплату за одно мероприятие, пошла положить и увидела, что пачка денег стала в два раза меньше», — сказала Дана, отметив, что было 400 тысяч рублей, а стало 280.

Борисова сразу поняла кто взял деньги — Полина. Тем не менее прояснять ситуацию лично с дочерью телеведущая не стала: Дана тут же вызвала полицию. Аксенова, как отметила знаменитость, до последнего бы отпиралась. Более того, не вернула бы денег. Именно поэтому она решила действовать по-другому.

«Они (полицейские. — Прим. Ред) очень долго отговаривали меня писать заявление, потому что заявление о краже практически невозможно отозвать, можно только написать рекомендательный документ, а решение принимает следователь. Но мне было очень обидно», — сказала Борисова.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. В ходе расследования на поверхности комода, где Дана хранила деньги, были обнаружены отпечатки Полины. Теперь Аксеновой грозит реальный срок. По словам Борисовой, Полину уже ищут, скоро ее задержат.

Также Борисова добавила, что все это время — после пропажи денег — она неоднократно пыталась связаться с Полиной. Но та ее игнорирует. Образумить дочь пытался и отец девушки. Однако и это не увенчалось успехом: на его звонки Аксенова тоже не отвечает.

«Мое терпение кончилось. Я просто устала. Из-за нее все думают плохо про меня. Мне стыдно выходить из дома», — сказала Борисова, добавив, что девушка последние два года нигде не учится и не работает, а лишь тянет деньги с отца, тратя их на тусовки.

«Мама меня избивает»: в чем Полина обвиняет Дану Борисову

В октябре 2026 года Полина публично обвинила Дану Борисову в жестоком обращении. Знаменитая телеведущая, как заявила девушка, систематически поднимает на нее руку. Полина также сказала, что ей все это надоело, поэтому она решила съехать от матери.

«Я так устала. Просто хочу, чтобы все знали правду», — писала Полина у себя Telegram-канал.

Позже конфликт продолжился.

«У нас новая серия сериала. Берем попкорн», — написала Полина.

После этого девушка рассказала свою версию ситуацию. Девушка не стала отрицать: за день до вызова полиции, она действительно приходила в квартиру, но лишь для того, чтобы погулять с собакой. Однако Дана, как утверждает Полина, решила подтасовать факты, воспользовавшись удобным случаем и обвинив ее преступлении. При этом, зачем Дане так поступать с родной дочерью, Полина объяснить не смогла.

«Если вы думаете, что это выдумки, я бы тоже этого очень хотела, но вот такая жизнь», — написала Полина.

Еще Полина заявила, что Борисова якобы предлагала съемочной группе одного известного ток-шоу подготовить постановочный выпуск о предполагаемой краже. По словам Аксеновой, представители передачи связались с ней и спросили, согласится ли она участвовать в съемках. Та категорически отказалась.

«Я такой ерундой заниматься не буду. Только если вы мне там предложите какую-то нереальную сумму, и то я подумаю», — сказала Полина.

Помимо этого, в своем Telegram-канале дочь Борисовой опубликовала скрины сообщений, которые шлет ей мать. На них знаменитость, в том числе, называет наследницу идиоткой и говорит, что ее скоро арестуют.

В разговоре со Starhit.ru Дана сказала, что Полина не осознает серьезность ситуации: она уверена, что легко отделается.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.