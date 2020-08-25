Решетова намекнула на примирение с Тимати после разлада

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Татьяна Меркер
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Модель оставила возлюбленному в социальных сетях «послание со смыслом».

Решетова намекнула на примирение с Тимати после разлада

Фото: www.globallookpress / Instagram @volkonskaya.reshetova

В сетях появляется все больше намеков на расставание Тимати и его возлюбленной Анастасией Решетовой. Слухи об этом провоцируют сами знаменитости, делая неоднозначные заявления в своих микроблогах.

Одним из последних поводов для обсуждений поклонников стала сторис Анастасии в Instagram. Девушка намекнула на примирение с музыкантом, оставив Тимати шутливое «послание с глубоким смыслом».

Instagram @volkonskaya.reshetova

Кроме того, отпуск пара также решила провести раздельно. Решетова с сыном отправилась гости к Ильдару Юнусову — отцу Тимати в Сан-Тропе. Сам рэпер с матерью Симоной, старшей дочкой Алисой и ее мамой Аленой Шишковой выбрал для отпуска Грецию, сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Поклонники звездной пары не смыкают глаз, наблюдая за их отношениями. Проводят параллели и находят тайные намеки в публикациях обоих супругов. Они предположили, что причиной возможной размолвки Тимати и Решетовой могла стать ревность или отсутствие близости между Анастасией и мамой репера — Симоной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Тимати восхитилась фигурой бывшей невестки Алены Шишковой.

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