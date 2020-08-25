Решетова намекнула на примирение с Тимати после разлада
Модель оставила возлюбленному в социальных сетях «послание со смыслом».
Фото: www.globallookpress / Instagram @volkonskaya.reshetova
В сетях появляется все больше намеков на расставание Тимати и его возлюбленной Анастасией Решетовой. Слухи об этом провоцируют сами знаменитости, делая неоднозначные заявления в своих микроблогах.
Одним из последних поводов для обсуждений поклонников стала сторис Анастасии в Instagram. Девушка намекнула на примирение с музыкантом, оставив Тимати шутливое «послание с глубоким смыслом».
Кроме того, отпуск пара также решила провести раздельно. Решетова с сыном отправилась гости к Ильдару Юнусову — отцу Тимати в Сан-Тропе. Сам рэпер с матерью Симоной, старшей дочкой Алисой и ее мамой Аленой Шишковой выбрал для отпуска Грецию, сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
Поклонники звездной пары не смыкают глаз, наблюдая за их отношениями. Проводят параллели и находят тайные намеки в публикациях обоих супругов. Они предположили, что причиной возможной размолвки Тимати и Решетовой могла стать ревность или отсутствие близости между Анастасией и мамой репера — Симоной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Тимати восхитилась фигурой бывшей невестки Алены Шишковой.
Читайте также
60%
0.32 87.90
0.17
Нашли ошибку?