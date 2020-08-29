Сын Валерии на свадьбе поборолся с женой за главенство в семье — видео

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Алина Потёмкина
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Молодожены по традиции откусили по куску огромного свадебного торта.

Фото, видео: Instagram @innamalikova, @alisamaksoni

Любая свадьба — это набор традиций и примет. Не стал исключением и день соединения двух сердец: сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его возлюбленной Лианы Волковой. Чтобы определить, кто из молодых в семье будет главным, новоиспеченные муж и жена откусили по куску огромного белоснежного торта. Зрители в зале активно поддерживали супругов и болели — кто за Арсения, а кто за Лиану. Видео красивого момента поделилась в Instagram гостья, певица Инна Маликова.

Под общие крики поддержки молодые  победно оторвали по куску кремового торта. Кто стал победителем, однако, осталось загадкой — внимание гостьи отвлек начинающийся салют.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа. Свадьба стала пышным торжеством с участием множества именитых гостей. Так, молодоженов поздравили лично Эмин Агаларов, Яна Рудковская, певица Юлия Zievert, семья Маликовых, группа Artik & Asti, Николай Басков и другие звезды. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Валерия расплакалась на свадьбе сына.

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