Любая свадьба — это набор традиций и примет. Не стал исключением и день соединения двух сердец: сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его возлюбленной Лианы Волковой. Чтобы определить, кто из молодых в семье будет главным, новоиспеченные муж и жена откусили по куску огромного белоснежного торта. Зрители в зале активно поддерживали супругов и болели — кто за Арсения, а кто за Лиану. Видео красивого момента поделилась в Instagram гостья, певица Инна Маликова.

Под общие крики поддержки молодые победно оторвали по куску кремового торта. Кто стал победителем, однако, осталось загадкой — внимание гостьи отвлек начинающийся салют.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа. Свадьба стала пышным торжеством с участием множества именитых гостей. Так, молодоженов поздравили лично Эмин Агаларов, Яна Рудковская, певица Юлия Zievert, семья Маликовых, группа Artik & Asti, Николай Басков и другие звезды. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Валерия расплакалась на свадьбе сына.