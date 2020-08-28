«Сказка на яву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез

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Карина Бернтгольц
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Трогательное видео, на котором Арсений Шульгин танцует со своей избранницей Лианой Волковой, появилось на странице Яны Рудковской в Instagram.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial, @valeriya

Сказочное видео со свадьбы сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его избранницы Лианы Волковой на своей странице в Instagram опубликовала продюсер Димы Билана Яна Рудковская. На кадрах юноша танцует со своей со своей новоиспеченной супругой. Девушка, одетая в белоснежное воздушное платье, едва сдерживает слезы. Она с любовью и трепетом смотрит на своего возлюбленного, который теперь приобрел для нее новый статус.

Свой свадебный танец молодожены исполняют под композицию самой Валерии «Любовь настала». Артистка решила сделать подарок новоиспеченным супругам и спела трогательную песню из своего репертуара. Только вот сдержать слез матери жениха было трудно. Она смахивала их со щек рукой и продолжала петь.

Все гости волшебного вечера смотрели на пару с изумлением. Настолько чудесным, милым и трогательным был этот вечер.

Instagram @rudkovskayaofficial

В комментариях под постом Рудковской пользователи восхищались красотой невесты и потрясающей организацией мероприятия, где все было продумано до мелочей.

«Сказка на яву!»

«Просто фантастика! Я аж сама заплакала!»

«Как же это трогательно! Счастья молодым!» - писали фанаты.

Ране 5-tv.ru показывал первые кадры молодоженов возле ЗАГСа. 

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