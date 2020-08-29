Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Предстоящая неделя обещает очень напряженный фон для любовной и сексуальной сферы. Возможны перевозбуждение, неудовлетворенность и связанные с этим проблемы. Вероятны неприятные сюрпризы в сексуальной жизни и усиление конфликта между полами.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на чем в предстоящие дни важно сконцентрировать внимание и какие дела могут обернуться неудачей.

Овен — гороскоп на неделю

Овны на предстоящей неделе будут склонны переоценивать свои возможности. Однако если вам захочется совершить какое-то неожиданное действие, и вы будете чувствовать, что оно правильное, то действуйте не сомневаясь. Это позволит вашей энергии течь легко и свободно, и даст вам ощущение раскрытия и самореализации.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается очень благоприятный период. Лучше всего он подходит для деловой деятельности, материальных достижений, мыслительной работы. Также период хорош для завязывания новых отношений.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя напряженная. Вы будете склонны к спорам и противостоянию с людьми. А ваш неугомонный дух как назло может заводить вас в ситуации, где будет сложно найти взаимопонимание с окружающими. Каждый будет настаивать на своем, что в итоге может приводить к конфликтам.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоящая неделя поможет обрести уверенность в себе. Ощущение внутренней силы и ясность относительно дальнейших поступков помогут вам уверенно двигаться вперед. А периодические приливы сил ускорят все процессы.

Лев — гороскоп на неделю

Львам будет сложно сохранять уверенность в себе, хотя внешне они этого не покажут. Возможно это проявится как раз наоборот в излишнем самовозвеличивании. Спорт и физическая нагрузка помогут снова поверить в себя и сбалансировать внешние проявления.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя дает возможность увидеть большие перспективы и правильно спланировать будущее. Однако для активных действий время не совсем подходящее. Если вы встречаете свой день рождения, оглянитесь на прошедший год, подведите его итоги, а также спланируйте предстоящий год.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит непростая неделя. В основном сложности будут связаны с тем, что вы можете переоценивать себя, свои возможности, свою значимость. Постарайтесь усмирить свое тщеславие, а также не рассчитывайте особо на признание ваших реальных заслуг и достоинств.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя очень благоприятная. Особый приток веры в жизнь, ощущение красоты окружающего мира и чувство ясности и уверенности в себе — все это будет украшать вашу жизнь. Неделя хороша для деловой сферы и активных действий. В сфере любви и личных отношений также продолжается благоприятный период.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя напряженная. У вас может быть ощущение, что множество мелких дел и нерешенных проблем засасывает вас и лишает вашу жизнь высоких смыслов и больших перспектив. Возможны конфликты с окружающими, где придется отстаивать свою значимость.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя поможет выработать четкие и ясные планы, ведущие к большим достижениям. Неделя принесет повышенную уверенность в себе, ясность ума и сосредоточенность. Однако для личной жизни неделя не слишком благоприятна. Возможна эмоциональная неудовлетворенность и ощущение неполноты.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев на предстоящей неделе лучше всего сработают спонтанные проявления, действия в моменте. Они помогут раскрыть вашу индивидуальность и дадут вам ощущение творческой самореализации.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам лучше всего будет посвятить неделю любовной жизни либо творчеству. Для этих сфер время очень благоприятно. Для деловой жизни и сосредоточенной работы время неподходящее. Чем сильнее вы стремитесь к цели, тем дальше она оказывается.

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