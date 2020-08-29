Россия признает легитимность выборов в Белоруссии — Путин

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Молодцова Анна
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Глава государства отметил, что отказ представителей ОБСЕ приехать на голосование в качестве наблюдателей может означать, что их позиция по итогам выборов была заранее подготовлена.

Россия признает легитимность выборов в Белоруссии — Путин

Фото: www.globallookpress.com © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признает легитимность президентских выборов в Белоруссии. Об этом глава государства сообщил в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 1».

«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», — сказал Путин.

Он отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ приехать на выборы в качестве наблюдателей, однако те отказались. По его словам, это сразу наводит на мысль, что позиция Запада в отношении результатов выборов в республике была заранее «заготовлена».

Как заявил российский президент, в мире «ничего идеального не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере», поэтому кто-то может сомневаться в итогах белорусских выборов.

«У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны», — в то же время заявил он.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов избирателей. Его главный конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%. Сразу же после оглашения предварительных результатов люди вышли на несанкционированные акции протеста, которые переросли в открытые стычки с силовиками. Позже накал снизился, но белорусы продолжают ежедневно выражать свое недовольство.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению Путина, на ситуацию в Белоруссии воздействуют извне.

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