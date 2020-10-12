Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Все российские пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей 1 октября, в который отмечается День пожилого человека, при одном условии. Каком именно, сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Сделать одинаковую выплату в пять тысяч рублей всем — это дополнительные затраты бюджета. В бюджете пенсионного фонда этих средств нет, они не запланированы. Но если предусмотреть это в бюджете страны, то такие выплаты возможны», — цитирует сенатора URA.RU.

По словам Рязанского, сейчас размер выплат для пенсионеров в честь Дня пожилого человека определяется региональными властями. В результате в разных субъектах РФ суммы ощутимо разнятся — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. При этом в некоторых регионах их не выплачивают вовсе.

Ране 5-tv.ru рассказывал, кому положены дополнительные выплаты в сентябре.