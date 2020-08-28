Кто получит дополнительные выплаты в сентябре?

Государство продолжает оказывать поддержку гражданам в период пандемии. В сентябре дополнительные выплаты получат определенные категории граждан, некоторые из которых могут рассчитывать на прибавку от 25 до 80 тысяч рублей.

Врачи

В сентябре медики, которые борются с коронавирусом, получат денежные надбавки. Врачи скорой помощи могут ожидать выплат в размере 80% от среднемесячного дохода, средний медперсонал получит 40%, а младший медперсонал, включая фельдшеров — 20%. Кроме того, медработникам, работающим в ковидных стационарах, полагаются президентские выплаты. Так, врачи могут рассчитывать на выплаты в размере 80 тысяч рублей, а младший медицинский персонал — в 25 тысяч рублей.

Семьи с детьми

Надбавку в 15 тысяч рублей смогут получить семьи, которые ранее не воспользовались выплатами на каждого ребенка до трех лет. Таким образом им заплатят по пять тысяч рублей за три месяца — апрель, май и июнь. Кроме того, не стоит забывать и о президентских выплатах, пишет Newinform. Семьям с детьми от трех до 16 лет полагается по 10 тысяч рублей за июнь и июль.

Безработные

Лишившиеся работы россияне в следующем месяце могут рассчитывать на повышенное пособие, которое составит более 12 тысяч рублей.

Помощь получат также индивидуальные предприниматели, потерявшие возможность получать доход от профессиональной деятельности после 1 марта 2020 года.

Педагоги

Учителя, осуществляющие обязанности классного руководителя, с 1 сентября получат надбавку в размере 5 тысяч рублей. За классное руководство сразу в двух классах работники могут рассчитывать на дополнительные 10 тысяч рублей.

Многодетные семьи

В сентябре пособие на приобретение школьной и спортивной формы получат многодетные семьи. Размер бонуса составит 4 467 рублей. При этом надбавки могут выплачиваться как по количеству детей-школьников, так и в качестве разового денежного начисления.

Малообеспеченные семьи

В сентябре определенную надбавку получат малообеспеченные семьи, то есть те, чей средний доход составляет ниже одного прожиточного минимума на человека. Такие семьи получат от государства от тысячи до трех тысяч рублей на каждого ребенка-школьника или в целом на семью.

Ранее 5-tv.ru писал, что до конца лета россияне, лишившиеся работы из-за пандемии, получат дополнительную помощь от государства.