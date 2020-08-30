«Деньги или жизнь»: в Москве мужчина напал на аптекаря с ножом

В Москве неизвестный, угрожая ножом сотруднику аптеки, похитил из кассы крупную сумму. Подробности случившегося в комментарии 5-tv.ru раскрыла участница событий.

ЧП произошло вечером в субботу, 29 августа, в аптеке, расположенной в доме № 6 на улице Татьяны Макаровой. Как пояснила провизор, в учреждение ворвался мужчина азиатской наружности без сопровождения. Показав острие принесенного с собой колюще-режущего предмета, он немедленно потребовал выручку из кассы.

«(Сказал — Прим.ред): „Деньги или жизнь“. Но все нормально. Спасибо нашим (правоохранительным — Прим.ред.) органам, что очень быстро все нашли. По горячим следам. Спасибо огромное! Собачка след взяла», — пояснила женщина.

Размер нанесенного ущерба не уточнялся. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. В результате инцидента никто не пострадал.

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