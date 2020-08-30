Почему движение Black Lives Matter даже американцы считают проявлением «расизма наоборот»

Пока российские СМИ по инерции поглядывают на Белоруссию в надежде, что там что-нибудь еще случится, центром внимания СМИ американских, и всего передового мира, стал мелкий американский городок Кеноша с населением в сто тысяч человек.

Там, напомним, случился инцидент при задержании 29-летнего Джейкоба Блейка — ранее неоднократно судимого чернокожего мужчины, который как раз ожидает суда за изнасилование.

Блейк, оказавшийся на месте предполагаемого преступления, не слушался указаний полиции и зачем-то полез в свою машину под водительское сидение. Полицейский испугался, что там может быть оружие, не выдержал и выпустил в Блейка несколько пуль. Блейк был ранен, но выжил.

Он выжил, отметим, в отличие от нескольких человек, убитых в последовавших за инцидентом беспорядков. Ибо в городе немедленно, естественно, начались погромы, поджоги автомобилей, грабежи магазинов и все такое.

Последний инцидент привлек особенно большое внимание, поскольку в нем злодеем выступил толстый и патриотически настроенный 17-летний белый паренек ранее несудимый и прибывший со своим легальным оружием на защиту частной собственности сограждан от погромщиков.

На этого паренька напали с палками и даже скейтбордами антифашисты и активисты Black Lives Matter, повалили его на асфальт — и он начал отстреливаться. Итог — два трупа. Паренек под арестом, а вокруг него крутится ураган интернет-битвы.

Что тут интересно для нас. Нельзя не впечатлиться тем, как лицемерны, в сущности, передовые СМИ в самой передовой стране, вооруженные самой передовой идеологией.

Этого 17-летнего мальчишку описывают только как убийцу, при этом замалчивая как тот факт, что у него совершенно чистая биография, так и то, что он начал палить, когда над ним нависли погромщики. Ведь это неправильный мальчик: белый и пришедший отстаивать неправильную собственность, мешая правильным погромам.

А тех, кого назначили по определению жертвами — описывают строго как «отцов скольки-то там детей». Это касается и Блейка, и Джорджа Флойда, в крови которого, кстати, найдено критическое количество наркоты.

Почему? Просто потому, что они принадлежат к неблагополучному расовому меньшинству. При этом тот факт, что речь идет о криминальных гражданах, о бандитах, о насильниках, об отбитых наркоманах и о неповиновении действиям властей, считается сразу почему-то неважным.

Для нас это интересно вот почему. Если та же передовая идеология победит у нас, уважаемые зрители, то и у нас начнется, то же самое. То есть когда нас придут бить и поджигать люди, назначенные правильными — для нас не будет никакой защиты. Ведь мы окажемся неправильными жертвами. Особенно если начнем сопротивляться.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания