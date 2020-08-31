Видео: каскадер неудачно прыгнул в горящие кольца во время экстремального шоу
Инцидент произошел во время выступления в Свердловской области.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Пойдем на парад планет»: сын Валерии спел для невесты на собственной свадьбе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ВКонтакте / Александра Слободчикова
Один из каскадеров во время выполнения трюка неудачно прыгнул с крыши автомобиля. Инцидент произошел во время выступления в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщает URA.RU.
На кадрах, снятых зрителями видно, как автомобиль подъезжает к полыхающим кольцам, каскадер прыгает в них с крыши автомобиля, после чего промазывает с точкой приземления и соскальзывает на скорости по заднему стеклу и багажнику.
Серьезных травм мужчина не получил. Он смог самостоятельно встать на ноги под крики шокированных зрителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел один из самых экстремальных фестивалей.
Читайте также
88%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?