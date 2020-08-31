Видео: каскадер неудачно прыгнул в горящие кольца во время экстремального шоу

Один из каскадеров во время выполнения трюка неудачно прыгнул с крыши автомобиля. Инцидент произошел во время выступления в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщает URA.RU.

На кадрах, снятых зрителями видно, как автомобиль подъезжает к полыхающим кольцам, каскадер прыгает в них с крыши автомобиля, после чего промазывает с точкой приземления и соскальзывает на скорости по заднему стеклу и багажнику.

Серьезных травм мужчина не получил. Он смог самостоятельно встать на ноги под крики шокированных зрителей.

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