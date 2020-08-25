В горах Ингушетии бейсджамеры сейчас наоборот стремятся спуститься со скоростью 200 километров в час. В республике проходит самый экстремальный фестиваль «Легенды гор».

Профессиональные спортсмены выбирают только высокие и сложные вершины — невероятно, но для них идеальная точка для старта. Три тысячи метров над уровнем моря. Для чего так рискуют, узнал Мурад Магомедов.

Это игра со смертью. Самый опасный экстремальный спорт — бейсджампинг. Минута свободного падения, скорость полета 200 километров в час. Профессиональные бейсеры словно орлы парят над Ингушетией.

Вершина горы Мят Лоам идеальная точка для летающих экстремалов. Прыжки с таких высот, а здесь три тысячи метров над уровнем моря, — дело опасное. Малейшая ошибка может привести к летальному исходу.

Если спортсмены стараются не думать о плохом, то местные горцы переживают за гостей, словно за своих сыновей.

«Они больны этим. Вот сейчас они прыгали, у меня сердца тык-тык тык делало, я тут стою у меня страх. Они очень многие погибают. При мне тут три-четыре человека погибли здесь», — рассказывает житель села Джейрах Магомед Ахриев.

На фестиваль бейсджампинга в Ингушетию приехали лучшие скайдайверы страны. Каждый их них прыгал сотни раз. Они рискуют, причем так, что даже смотреть страшно — вот бейсер едва не врезается в скалу, дальше пролетает в сантиметрах от деревьев… Вот еще один смертельный номер — экстремал проносится между древними ингушскими башнями.

Вадим Петров летал над Италией, Францией, Соединенными штатами, совершил более трех тысяч прыжков. Уверяет, что каждый его полет абсолютно безопасен.

«Я не рискую. Нет? Совсем? Нет, я стараюсь не рисковать, я супруге обещал, что буду аккуратно прыгать и стараюсь пока держать слово», — рассказывает спортсмен.

Кавказские горы манят экстремалов. Тут очень высоко, красиво и довольно сложно. Бейсеры летают в костюмах вингсьют — в них спортсмены легко поворачивают, замедляются и ускоряются. Просто лететь им уже скучно, поэтому каждый полет они усложняют. Чем больше риска тем интереснее.

«Понятно, что экстремальные ситуации мы создаем сами, их моделируем. Стараемся делать так, чтобы она была с одной стороны экстремальной, с другой безопасной. И тут очень важно найти грань, если все время усложнять, тогда грань найдется и тогда все будет плохо», — говорит Петр Ольшанский.

Они регулярно теряют друзей и напарников, только представьте, за один год насмерть разбились 37 бейсеров. А они продолжают прыгать, ради ощущения свободы, полета и запредельной дозы адреналина.



