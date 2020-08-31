Отрыв по полной: Дочь певицы Славы проколола тело в двух местах сразу

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Молодцова Анна
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Начинающая артистка решила поэкспериментировать с образом.

Фото, видео: Instagram @mami_doch

Дочь певицы Славы Александра решилась на смелый поступок: девушка сделала себе пирсинг, причем в двух местах сразу. В сторис в своем Instagram-аккаунте 21-летняя Александра похвасталась проколотым языком, продемонстрировав его фанатам. При этом юная наследница Славы сообщила, что не в первый раз подвергает свое тело изменениям.

Однако пирсингом в языке дело не ограничилось. Помимо этого, девушка проколола себе ключицу, что в последнее время очень популярно среди молодежи. Правда, эта процедура была сильно болезненной: для поддержки с Александрой пошла в салон ее подруга, которая успокаивала девушку.

Instagram @mami_doch

Дочь знаменитой певицы любит шокировать публику. Недавно она снялась в своем дебютном клипе, в котором в одном нижнем белье сыграла постельную сцену с Ромой Желудем. Александра планирует стать известной певицей, как ее мама. Стоит отметить, что Слава поддерживает дочь во всех ее начинаниях и лично занимается продвижением начинающей артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Любови Успенской показала уникальный снимок матери в молодости.

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