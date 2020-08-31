Отрыв по полной: Дочь певицы Славы проколола тело в двух местах сразу
Начинающая артистка решила поэкспериментировать с образом.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @mami_doch
Дочь певицы Славы Александра решилась на смелый поступок: девушка сделала себе пирсинг, причем в двух местах сразу. В сторис в своем Instagram-аккаунте 21-летняя Александра похвасталась проколотым языком, продемонстрировав его фанатам. При этом юная наследница Славы сообщила, что не в первый раз подвергает свое тело изменениям.
Однако пирсингом в языке дело не ограничилось. Помимо этого, девушка проколола себе ключицу, что в последнее время очень популярно среди молодежи. Правда, эта процедура была сильно болезненной: для поддержки с Александрой пошла в салон ее подруга, которая успокаивала девушку.
Дочь знаменитой певицы любит шокировать публику. Недавно она снялась в своем дебютном клипе, в котором в одном нижнем белье сыграла постельную сцену с Ромой Желудем. Александра планирует стать известной певицей, как ее мама. Стоит отметить, что Слава поддерживает дочь во всех ее начинаниях и лично занимается продвижением начинающей артистки.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Любови Успенской показала уникальный снимок матери в молодости.
Читайте также
82%
-0.84 87.83
-0.91
Нашли ошибку?