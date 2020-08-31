Как две капли воды: Дочь Любови Успенской показала архивное фото молодой мамы
Подписчики Татьяны Плаксиной узнали, как выглядела королева русского шансона до блонда и пластических операций.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @pacha_tati
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поделилась с подписчиками уникальным фото юной матери. На снимке будущей звезде русского шансона не больше 20 лет, а ее знаменитого блонда и следов пластических операций на лице нет и в помине. Кокетливая брюнетка с легким макияжем потянулась к уху, и именно в этот момент ее запечатлел фотограф.
«Мама», – лаконично подписала кадр Плаксина.
Публикация уже набрала почти полторы тысячи лайков. К слову, поклонники не раз замечали, что Успенская и ее 31-летняя дочь удивительно похожи друг на друга. На опубликованном же фото это сходство проявляется еще сильнее.
Успенскую и Плаксину связывают непростые отношения. Известно, что девушка не общается со своей матерью с февраля этого года, когда рассказала об угрозах и избиениях со стороны родительницы. Плаксина уехала в США, где ей пришлось жить без финансовой поддержки Успенской, напоминает Teleprogramma.pro.
Тем не менее, несколько дней назад девушка призналась в любви к своей семье, сообщив, что готова умереть, чтобы защитить маму и папу. Таким неожиданным заявлением она окончательно запутала фанатов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Плаксина обнажила грудь в поддержку Трампа.
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