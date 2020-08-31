Как две капли воды: Дочь Любови Успенской показала архивное фото молодой мамы

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поделилась с подписчиками уникальным фото юной матери. На снимке будущей звезде русского шансона не больше 20 лет, а ее знаменитого блонда и следов пластических операций на лице нет и в помине. Кокетливая брюнетка с легким макияжем потянулась к уху, и именно в этот момент ее запечатлел фотограф.

«Мама», – лаконично подписала кадр Плаксина.

Публикация уже набрала почти полторы тысячи лайков. К слову, поклонники не раз замечали, что Успенская и ее 31-летняя дочь удивительно похожи друг на друга. На опубликованном же фото это сходство проявляется еще сильнее.

Instagram @pacha_tati

Успенскую и Плаксину связывают непростые отношения. Известно, что девушка не общается со своей матерью с февраля этого года, когда рассказала об угрозах и избиениях со стороны родительницы. Плаксина уехала в США, где ей пришлось жить без финансовой поддержки Успенской, напоминает Teleprogramma.pro.

Тем не менее, несколько дней назад девушка призналась в любви к своей семье, сообщив, что готова умереть, чтобы защитить маму и папу. Таким неожиданным заявлением она окончательно запутала фанатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Плаксина обнажила грудь в поддержку Трампа.