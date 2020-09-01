Как победа оппозиции в Черногории повлияет на отношения с Россией

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Политологи отмечают, что теперь балканское государство может поменять стратегический курс.

Фото, видео: Reuters / Goran Tomasevic; 5-tv.ru

В столице Черногории тысячи жителей вышли на улицу. Там празднуют победу оппозиции на парламентских выборах. Коалиция из трех партий получила большинство мест.

Пропрезидентская «Демократическая партия социалистов» хоть и набрала 35 процентов. Но по факту это не победа, а полный провал для партии, которая правила больше трех десятков лет! Объединению не хватает голосов для формирования кабинета. Политологи отмечают, что теперь Черногория может поменять стратегический курс, в том числе свою антироссийскую риторику.

«Появление новых пророссийских партий в правительстве обеспечит более тесную связь наших народов. Я думаю, это повлияет хорошо на взаимодействия с Россией. Если только действующий президент не будет назло этому вредить, не обвинит Россию, как это водится в последнее время среди наших партнеров, во всех неурядицах, которые происходят в его стране», — считает политолог Алексей Ломов.

Черногорская оппозиция уже заявила, что введение Подгорицей санкций против Москвы было ошибкой режима Джукановича, и что теперь Черногория направит усилия на улучшение отношений с Россией.

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