«Чулпан хитрая»: Хаматовой пророчат место худрука «Современника»

Преждевременная кончина бывшего художественного руководителя «Современника» Галины Волчек обличила все внутренние проблемы в театре. Назначение новым худруком Виктора Рыжакова мало кого устраивает, и это место пророчат Чулпан Хаматовой.

Источник из театра сообщил изданию «Дни.ру», что артистка серьезно нацелена на получение этой должности, а пока просто «заняла выжидательную позицию».

«Хитрая Чулпан в итоге подвинет этого, с позволения сказать, художественного руководителя и займет его место. Вот кто действительно всегда грезил властью!» — заявил информатор.

Шанс получить должность у Чулпан есть хотя бы потому, что два ее главных конкурента на место худрука больше на него не претендуют. Это Михаил Ефремов, которого судят за смертельную аварию, и Сергей Гармаш, что покинул театр с большим скандалом. Он не смог свыкнуться с назначением Виктора Рыжакова новым худруком и существенно расходился с ним во взглядах на работу театра.

Михаил Ефремов до скандальной аварии сам отказался от кресла худрука. Галина Волчек предлагала ему эту должность, как преемнику династии и сыну основателя театра Олега Ефремова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гармаш раскрыл, чем занимается после скандального ухода из «Современника».