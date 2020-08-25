Гармаш раскрыл, чем занимается после скандального ухода из «Современника»

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Алина Потёмкина
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Артист покинул театр, где служил более 35 лет, в конце июля этого года.

Гармаш раскрыл, чем занимается после скандального ухода из «Современника»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народный артист России Сергей Гармаш раскрыл, чем занимается после ухода из театра «Современник». В кулуарах премии «ТЭФИ — Летопись Победы» артист признался, что пока не намерен браться за новые проекты.

«Я не хочу ничего говорить, мне не о чем говорить, я отдыхаю», — лаконично ответил Гармаш.

Из столичного театра «Современник», где служил более 35 лет, артист ушел в конце июля этого года. Это решение далось ему непросто и даже вызвало в театральной среде скандал. Сам он объяснил свой уход «чудовищной ситуацией» в театре после смены худрука. Коллеги Гармаша неоднозначно отреагировали на его поступок. Так, 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировали новость Лия Ахеджакова и Марина Неелова. Наряду с этим другие артисты по театру утверждают, что не один Гармаш оказался резко настроен по отношению к новому руководству театра.

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