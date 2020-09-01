Воспитание и соцподдержка: что нового россиян ждет с 1 сентября
С 1 сентября в России вступают в силу ряд законодательных нововведений.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
С 1 сентября вступает в силу ряд нововведений которые повлияют на жизнь россиян.
Прежде все с этого дня все ученики начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Субсидии на это регионам будут выделяться из федерального бюджета. Кроме этого в образовательный процесс вводится понятие «воспитание». Школы должны не только давать ученикам знания и навыки, но и прививать им духовные и моральные ценности. Так же доплаты в пять тысяч рублей ежемесячно будут получать классные руководители. Эта мера затронет почти миллион учителей.
Доступней с сентября буде и социальная помощь. Льготникам имеющим право на получение государственной поддержки будут выдавать специальные сертификаты. Ими можно будет расплачиваться за товары и услуги.
Еще одно новведение ожидает клиентов банков. При досрочном погашении кредита они смогут претендовать на возврат части страховки.
С наступлением осени в России разрешается оборот медицинских изделий зарегистрированных в соответствии с международными договорами и актами Евразийского союза.
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