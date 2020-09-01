«Пришлось приструнить»: Ида Галич подралась с девушкой Гусейна Гасанова

Блогер-миллионник Ида Галич призналась, что однажды ввязалась в «пьяную» драку с девушкой крутого блогера. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но о нем звезда будет помнить, кажется, всю жизнь.

В шоу «Блеф» на YouTube-канале POKERFACE блогер рассказала, что той самой оппоненткой была избранница Гусейна Гасанова. Ида припомнила, как однажды они в компании еще нескольких друзей зашли в караоке-бар, чтобы расслабиться. Спутница блогера очень быстро перебрала с алкоголем и в буквальном смысле начала кидаться на окружающих. Под ее «горячую руку» попала и Галич.

«Я ей сказала: „Ты возьми себя в ручки“, а она полетела на меня! В волосы прям руками! Я ему кричу: „Убери свою телку!“. А он мне говорит: „Это не моя девушка“», — смеясь, вспоминала звезда.

На протяжение нескольких минут Гасанов уверял, что пьяная мадам не имеет к нему никакого отношения и то, что они пришли вместе в караоке — ничего не значит. В итоге Галич ничего не оставалось делать, как вывести разбушевавшуюся из заведения.

«Она маленькая, а я большая — представляешь? И она бежит на меня, бежит! Мы вышли на улицу — она опять на меня побежала! И я уже ее стукнула… Пришлось приструнить деваху, потому что вела она себя дико ужасно», — слегка смущаясь, рассказала Галич.

Instagram @gusein.gasanov

После случившегося Ида обратилась за советом к знакомому полицейскому. Тот, в свою очередь, настаивал, чтобы блогер написала заявление о нападении, поскольку на ее теле остались следы побоев и царапины. Пожаловавшись на избранницу Гусейна, она услышала от блогера лишь единственное оправдание.

«Я пишу Гасанову: „Нормально все у тебя вообще?“, а он мне отвечает: „Ну ладно, Идончик, она же просто пьяненькая была“», — недоумевала звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Ида Галич поругалась с Настей Ивлеевой из-за Instagram.