«Твои слова меня задевают»: Ивлеева и Галич не поделили Instagram

Список Forbes едва не стал причиной грандиозного конфликта между блогерами-миллионниками Идой Галич и Настей Ивлеевой. Перепалка между селебрити разразилась на просторах Instagram.

Несколько часов назад Галич выложила пост, где сообщила поклонникам радостную новость: русское издание журнала включило ее ТОП-3 самых богатых соотечественников, сколотивших состояние на рекламе. Звезда отмечала, что залог ее успеха — качественный контент, а не количество фолловеров.

«Я попала в Forbes без гивов* и розыгрыша пяти тысяч в комментариях… Рекламодатели оценивают не только то, сколько человек на вас подписано. Сейчас почти у каждой третьей тети в лифчике больше миллиона фолловеров. Это неудивительно: из-за существования различных круговых, тех же пресловутых гивов и других „двигателей“ аудитории. На рынке сейчас важно качество!» — отмечала блогер.

На пост Галич незамедлительно ответила ее «соперница» Ивлеева, занявшая лишь шестое место в рейтинге Forbes. Звезда попросила оппонентку не быть столь категоричной и «отстать от гивистов». Сама Настя не видит ничего плохого в «быстрых» розыгрышах и часто это практикует.

«У тебя случилась личная победа. Порадуйся ты уже. <…> Зачем ты свою победу мешаешь с отвращением к тем или иным способам заработка и людям. Идон, твои слова меня задевают», — обратилась к Галич селебрити.

Insatgram @_agentgirl_

Вступать в дальнейший диалог с Ивлеевой лидер Forbes не стала. Однако сама Настя вскоре разместила забавное фото, где заключила коллегу по цеху «в объятия».

«Люблю!» — иронично подписала пост звезда Instagram.

Insatgram @_agentgirl_

*Именной гив (от английского giveaway) — быстрый способ привлечения подписчиков в личный профиль, благодаря крупному розыгрышу.

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