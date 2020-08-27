«Твои слова меня задевают»: Ивлеева и Галич не поделили Instagram
Популярные блогеры устроили скандал из-за платного контента в соцсети.
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Фото, видео: Instagram @galichida, _agentgirl_
Список Forbes едва не стал причиной грандиозного конфликта между блогерами-миллионниками Идой Галич и Настей Ивлеевой. Перепалка между селебрити разразилась на просторах Instagram.
Несколько часов назад Галич выложила пост, где сообщила поклонникам радостную новость: русское издание журнала включило ее ТОП-3 самых богатых соотечественников, сколотивших состояние на рекламе. Звезда отмечала, что залог ее успеха — качественный контент, а не количество фолловеров.
«Я попала в Forbes без гивов* и розыгрыша пяти тысяч в комментариях… Рекламодатели оценивают не только то, сколько человек на вас подписано. Сейчас почти у каждой третьей тети в лифчике больше миллиона фолловеров. Это неудивительно: из-за существования различных круговых, тех же пресловутых гивов и других „двигателей“ аудитории. На рынке сейчас важно качество!» — отмечала блогер.
На пост Галич незамедлительно ответила ее «соперница» Ивлеева, занявшая лишь шестое место в рейтинге Forbes. Звезда попросила оппонентку не быть столь категоричной и «отстать от гивистов». Сама Настя не видит ничего плохого в «быстрых» розыгрышах и часто это практикует.
«У тебя случилась личная победа. Порадуйся ты уже. <…> Зачем ты свою победу мешаешь с отвращением к тем или иным способам заработка и людям. Идон, твои слова меня задевают», — обратилась к Галич селебрити.
Вступать в дальнейший диалог с Ивлеевой лидер Forbes не стала. Однако сама Настя вскоре разместила забавное фото, где заключила коллегу по цеху «в объятия».
«Люблю!» — иронично подписала пост звезда Instagram.
*Именной гив (от английского giveaway) — быстрый способ привлечения подписчиков в личный профиль, благодаря крупному розыгрышу.
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