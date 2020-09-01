В Москве школьники сожгли портрет рэпера Моргенштерна в знак протеста — видео

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Виктория Андреева
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Так подростки поддержали учителя Артема Васильевых и музыканта Юрия Семеняка, борющихся с вопиющим, по их мнению, поведением исполнителя.

Фото, видео: Instagram @morgen_shtern

В преддверии начала учебного года московские школьники устроили «огненную» акцию, где выступили против «вредного» творчества скандального рэпера Моргенштерна.

Молодые люди публично сожгли потрет знаменитости, отмечая, что тот не имеет права расхолаживать подростков призывами бросить учебу и пуститься в разгул. Все происходящее школьники записали на видео и выложили в Instagram.

Как оказалось, такой инициативой учащиеся поддержали московского педагога Артема Васильевых и музыканта Юрия Семеняка, ранее подавших иск в суд с требованием вразумить исполнителя. В качестве соответчика мужчины указали имя уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову. Как заявлял в беседе с 5-tv.ru Юрий, так они хотят привлечь внимание вышестоящих органов к насущной проблеме.

«Нам неприятно, что многие считают, что школьникам нравится Моргенштерн. Это не так. Мы считаем его плохим исполнителем, а его творчество вредным. Пропагандировать отказ от учения и работы нельзя. Он лжет своим слушателям, что можно добиться успеха не прикладывая никаких усилий», — гласила надпись под роликом.

Кроме того, один из московских школьников лично связался с Васильевых, чтобы выразить солидарность. Молодой человек сообщил, что в своем видеообращении он с одноклассниками также указал Кузнецову в надежде на больший резонанс и скорый ответ.

«Нас креативно поддержали школьники! Записали обращение к Анне Кузнецовой и сожгли портреты Моргенштерна! Спасибо за поддержку, ребята!» — написал учитель в Insta-сторис.

Instagram @morgen_shtern

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Моргенштерна угрожают расправой подавшему на него в суд учителю.

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