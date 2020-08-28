Фанаты Моргенштерна угрожают расправой подавшему на него в суд учителю

Московский учитель географии Артем Васильевых и музыкант Юрий Семенюк подали в суд на рэпера Алишера Алиева, известного как Моргенштерн. Сутью претензии они назвали беспечное поведение музыканта, призывающее молодое поколение к беззаконию через свои песни. В частности, сравнение Моргенштерном школ с «домиками, из которых выходят рабы».

После подачи иска в суд, педагог начал получать угрозы в свой адрес от несовершеннолетних «мстителей». Артем Васильевых получил от одного из фанатов репера пугающее письмо, которое сопровождалось фотографией отрубленной головы собаки.

«Руки прочь от Алишера или с тобой будет также», — написал под снимком разъяренный фанат.

Личные сообщения Артема Васильевых в соцсетях

Послание в духе «Крестного отца» учитель воспринял хладнокровно и дал его автору время на «подумать и извиниться». Кроме того, он отметил, что «тема с собаками» также была навязана поклонникам самим музыкантом, точнее они были «вдохновлены» событиями из биографии музыканта.

Скандальный исполнитель в 2019 году оказался в центре скандала вокруг уфимского приюта для собак. Он приехал в питомник с мешками корма и медикаментов, а спустя несколько месяцев после этого, волонтеры обнаружили убитыми сразу несколько собак приюта. Животные были застрелены.

Сам Моргенштерн продолжает отмалчиваться по поводу иска. В комментариях его микроблога в это время фолловеры активно пытаются призвать рэпера к ответу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Юлия Барановская осудила рэпера Моргенштерна за «застиранные трусы».