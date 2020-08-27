«Достал этот бред!» — на Моргенштерна подали в суд за «длинный язык»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 200

Московский учитель и музыкант рассказали, какого наказания желают для эпатажного рэпера.

Фото, видео: Instagram @morgen_shtern, 5-tv.ru

Скандально известный рэпер Алишер Алиев, знакомый публике как Моргенштерн, в самое ближайшее время может предстать перед судом. Виной всему — исковое требование, предъявленное к исполнителю московским учителем Артемом Васильевых и музыкантом Юрием Семенюком. Последний раскрыл все детали громкого дела в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Как выяснилось, инициатива подать в суд на рэпера исходила от педагога. Васильевых задело беспечное поведение музыканта, взывающего к беззаконию. Последней каплей стало заявление Алиева, в котором он назвал учебные заведения «домиками, из которых выходят рабы».

«Мы считаем что он пропагандирует неверное отношение к жизни, в которое сам не верит. Он просто играется со слушателями. Проблема в том, что большинство из них несовершеннолетние и не понимают этого», — подчеркнул Семенюк в ходе разговора.

Музыкант заметил, что в качестве соответчика по исковому требованию проходит уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова. По словам Юрия, госслужащую упомянули, чтобы та обратила внимание на вопиющее поведение Моргенштерна и могла принять соответствующие меры.

«Ждем, что на иск обратит внимание уполномоченная по правам ребенка. По решению — удовлетворение нашей просьбы. Наказывать не надо, надо вразумить. В соответствии с законом и содержанием иска», — констатировал собеседник 5-tv.ru.

 
 
 
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Публикация от SEMENYAK (@semenyak__)

В соцсетях идею призвать к ответу эпатажного рэпера также поддержали. По мнению взрослой аудитории, именно такие «радикальные элементы» расхолаживают общество.

«Присоединяюсь! Достал этот бред!»

«Наконец-то хоть кто-то здравомыслящий появился!»

«Где подписаться? Пусть, наконец, прикусит свой длинный язык!»

«Юра, мы с вами! Он думает, что деньги решают все! Как бы не так!» — высказывались пользователи.

Сам рэпер Моргенштерн пока никак не комментировал ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Юлия Барановская осудила рэпера Моргенштерна за «застиранные трусы».

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