Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Подведение итогов выборов в Черногории закончилось массовой дракой. В центре столицы схлестнулись сторонники пропрезидентской партии и представители оппозиции. На место прибыли усиленные наряды полиции, которые разняли политических оппонентов.

Накануне вечером на улицы Подгорицы вышли тысячи сторонников оппозиции. Они размахивали историческими флагами Черногории похожими на российский и сербский триколоры.

По предварительным результатам выборов, впервые за 30 лет, партия президента Мило Джукановича не смогла получить большинство в парламенте. Представители оппозиционных сил уже начали переговоры о формировании нового правительства. Лидер крупнейшей коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, назвал ошибкой введенные ранее антироссийские санкции.