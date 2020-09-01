Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Подведение итогов выборов в балканском государстве закончилось массовой дракой между сторонниками пропрезидентской партии и оппозиционными силами.
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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Подведение итогов выборов в Черногории закончилось массовой дракой. В центре столицы схлестнулись сторонники пропрезидентской партии и представители оппозиции. На место прибыли усиленные наряды полиции, которые разняли политических оппонентов.
Накануне вечером на улицы Подгорицы вышли тысячи сторонников оппозиции. Они размахивали историческими флагами Черногории похожими на российский и сербский триколоры.
По предварительным результатам выборов, впервые за 30 лет, партия президента Мило Джукановича не смогла получить большинство в парламенте. Представители оппозиционных сил уже начали переговоры о формировании нового правительства. Лидер крупнейшей коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, назвал ошибкой введенные ранее антироссийские санкции.
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