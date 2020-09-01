В новой для себя роли выступил знаменитый актер, звезда боевиков, Жан-Клод Ван Дамм. В клипе французского дуэта Ааron он исполнил главную танцевальную партию. Ван Дамму так понравилась песня, что он сам предложил музыкантам сняться в ролике.

Зрители отметили — в свои 59 лет Ван Дамм неплохо двигается, привычно добавляя к танцевальным па элементы рукопашного боя.

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