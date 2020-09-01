Универсальный солдат Жан-Клод Ван Дамм взорвал интернет танцем — видео

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Знаменитый актер и звезда боевиков выступил в новой для себя роли.

Фото, видео: www.globallookpress / Maurizio/face to face; 5-tv.ru

В новой для себя роли выступил знаменитый актер, звезда боевиков, Жан-Клод Ван Дамм. В клипе французского дуэта Ааron он исполнил главную танцевальную партию. Ван Дамму так понравилась песня, что он сам предложил музыкантам сняться в ролике.

Зрители отметили — в свои 59 лет Ван Дамм неплохо двигается, привычно добавляя к танцевальным па элементы рукопашного боя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Ягудин с накрашенными губами и в парике пустился в пляс.

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