Универсальный солдат Жан-Клод Ван Дамм взорвал интернет танцем — видео
Знаменитый актер и звезда боевиков выступил в новой для себя роли.
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Фото, видео: www.globallookpress / Maurizio/face to face; 5-tv.ru
В новой для себя роли выступил знаменитый актер, звезда боевиков, Жан-Клод Ван Дамм. В клипе французского дуэта Ааron он исполнил главную танцевальную партию. Ван Дамму так понравилась песня, что он сам предложил музыкантам сняться в ролике.
Зрители отметили — в свои 59 лет Ван Дамм неплохо двигается, привычно добавляя к танцевальным па элементы рукопашного боя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Ягудин с накрашенными губами и в парике пустился в пляс.
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