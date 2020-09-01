В честь Дня знаний в «Одноклассниках» появились анимированные оценки

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Нюра Незванова
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Пользователи ОК смогут принять участие во флешмобе «1 сентября: вчера и сегодня» вместе с Анной Седоковой и Региной Тодоренко.

В честь Дня знаний в «Одноклассниках» появились анимированные оценки

Фото: Ok.ru

«Одноклассники» запустили несколько обновлений, посвятив их Дню знаний. Пользователи смогут отправить друг другу анимированные оценки: к привычной кнопке «Класс!» добавилась «Пятерка». Кроме того, доступны новые тематические открытки к 1 сентября.

Ok.ru

Пользователи «Одноклассников» могут принять участие во флешмобе, запущенном ко Дню знаний.

Проект «1 сентября: вчера и сегодня» предлагает поделиться своими школьными фотографиями и вспомнить былое: первыми это сделали, показав пример, Анна Седокова и Регина Тодоренко.

Ok.ru

Кроме того, все желающие могут в один клик установить тематическую рамку на свой аватар, присоединившись таким образом к празднику. «Одноклассники» каждый год запускают специальные проекты ко Дню знаний. Ранее пользователям предлагалось установить тематические стикерпаки и воспользоваться 3D-маской дополненной реальности «Ботаник».

Ранее 5-tv.ru рассказал о поздравивших школьников и студентов космонавтах.

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