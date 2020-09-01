Посол РФ в Дании вызван в МИД Королевства из-за инцидента над Балтикой

Посол РФ в Дании вызван в Министерство иностранных дел этой страны для беседы в связи с воздушным инцидентом над Балтикой 28 августа. Дания утверждает, что российский истребитель Су-27, поднятый в воздух для перехвата военных самолетов НАТО якобы нарушил государственную границу.

«Министр иностранных дел Йеппе Кофод ранее сегодня вызвал посла России на встречу с директором внешнеполитического ведомства МИДа. Это ответ на нарушение Россией воздушного пространства Дании на Борнхольме 28 августа 2020 года», — говорится в заявлении датского МИДа в Twitter.

Twitter @DanishMFA

Сам Кофод в своем Twitter-аккаунте назвал «совершенно недопустимым» нарушение воздушного пространства Датского королевства, которое по его утверждению, совершил российский Су-27.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Минобороны РФ опровергли заявление НАТО о якобы имевшем место нарушении воздушного пространства Дании российским истребителем. В заявлении российского военного ведомства отмечалось, что Су-27 был поднят в воздух, чтобы не допустить нарушения российской границы американским бомбардировщиком, и следовал только над нейтральными водами Балтийского моря.