Посол РФ в Дании вызван в МИД Королевства из-за инцидента над Балтикой
НАТО утверждает, что российский СУ-27 28 августа нарушил воздушное пространство Дании при перехвате американского самолета.
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Фото, видео: РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Посол РФ в Дании вызван в Министерство иностранных дел этой страны для беседы в связи с воздушным инцидентом над Балтикой 28 августа. Дания утверждает, что российский истребитель Су-27, поднятый в воздух для перехвата военных самолетов НАТО якобы нарушил государственную границу.
«Министр иностранных дел Йеппе Кофод ранее сегодня вызвал посла России на встречу с директором внешнеполитического ведомства МИДа. Это ответ на нарушение Россией воздушного пространства Дании на Борнхольме 28 августа 2020 года», — говорится в заявлении датского МИДа в Twitter.
Сам Кофод в своем Twitter-аккаунте назвал «совершенно недопустимым» нарушение воздушного пространства Датского королевства, которое по его утверждению, совершил российский Су-27.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Минобороны РФ опровергли заявление НАТО о якобы имевшем место нарушении воздушного пространства Дании российским истребителем. В заявлении российского военного ведомства отмечалось, что Су-27 был поднят в воздух, чтобы не допустить нарушения российской границы американским бомбардировщиком, и следовал только над нейтральными водами Балтийского моря.
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