Какие пособия и жилищные программы могут получить молодые семьи в России?

Молодые семьи в России могут претендовать на различные пособия и льготные программы предоставления жилья. Вариантов, как улучшить жизнь супругов, множество. В том, какие условия необходимо соблюсти, чтобы получить поддержку от государства, разбиралось издание «АиФ».

Одна из самых популярных целевых программ — «Молодая семья». Она предусматривает компенсацию от 30 до 35% стоимости жилья, которые возвращают супругам при приобретении квартир в домах эконом-класса. Второй вариант при такой мере поддержке — предоставление денег на первый взнос по ипотеке.

Есть и другая программа: «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Ее условия похожи, только 30% трат на квартиру возвращают семьям без детей, а тем, кто уже обзавелся потомством — 35%. Родители должны быть не старше 35 лет. По такой программе в России обзавелись своей жилплощадью уже 15 тысяч молодых семей.

Отдельного внимания заслуживают региональные программы поддержки. Так, в Дальневосточном федеральном округе семьи с супругами в возрасте до 35 лет могут претендовать на кредит под 2% годовых на покупку жилья.

Помимо жилищных программ молодые семьи имеют право на дополнительные выплаты на уход за детьми. Единовременные пособия на ребенка может получить один из родителей или единственный родитель в возрасте до 30 лет: на первого ребенка — в размере пяти прожиточных минимумов, на второго — семи, на третьего и последующих — десяти. Размер выплат варьируется в зависимости от уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. Подавать документы на получение такого пособия следует в первые полгода после появления на свет малыша.

Кроме того, молодые семьи имеют право на материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое до полутора лет, выплаты беременным, пособия по родам, а также другие компенсации расходов на ребенка, зависящие от возраста родителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодым семьям с детьми выплатят пособия для покупки или строительства жилья.